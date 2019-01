Madhya Pradesh vs Himachal Pradesh Ranji Trophy Score | Ranji Trophy Live Scores | Dec 30-Jan 2

Madhya Pradesh vs Himachal Pradesh Live Scorecard : Welcome to CricketHerald.com’s coverage of the Madhya Pradesh vs Himachal Pradesh Ranji Trophy 2018 match at the Holkar Cricket Stadium in Indore . Follow here Madhya Pradesh vs Himachal Pradesh Ranji Trophy Scorecard 2018 and check out Madhya Pradesh vs Himachal Pradesh Ranji Trophy Live Scores. We will also try to get you the Ranji Trophy Highlights 2018 link here.

Match Date: Dec 30-Jan 2,2019

Venue: Holkar Cricket Stadium, Indore

Toss: Himachal Pradesh won the toss and decided to field

Umpires: YC Barde and VA Kulkarni

Match Result: Madhya Pradesh won by 140 runs

Man of the Match: K Kartikeya

Madhya Pradesh first innings Runs Balls 4s 6s AV Birla st Bains b Dagar 32 54 3 1 AP Bais c Bains b Jaswal 0 10 – – RM Patidar c Amit Kumar b Jaswal 47 121 8 – NV Ojha (C&WK) b Guleria 41 129 4 – Y Dubey c Bains b Guleria 31 74 4 – SS Sharma not out 54 110 6 1 PM Datey lbw b Rishi Dhawan 26 67 2 1 K Kartikeya lbw b Jaswal 1 10 – – Aavesh Khan lbw b Rishi Dhawan 4 11 1 – KR Sen lbw b Jaswal 0 2 – – GN Yadav b Rishi Dhawan 1 3 – – Extras 28 (20 b, 3 lb, 5 w) Total 265 all out (98.3 overs) Fall of wickets: 1-6 (Bais, 3.4 ov), 2-39 (Birla, 15.4 ov), 3-106 (Patidar, 39.6 ov), 4-169 (Dubey, 62.3 ov), 5-174 (Ojha, 66.3 ov), 6-239 (Datey, 90.6 ov), 7-246 (Kartikeya, 93.4 ov), 8-257 (Aavesh Khan, 96.5 ov), 9-258 (Sen, 97.3 ov), 10-265 (Yadav, 98.3 ov)

Himachal Pradesh bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls Guleria 17 6 36 2 – Jaswal 23 4 56 4 – Rishi Dhawan 27.3 8 54 3 – Dagar 16 5 38 1 – Gurvinder Singh 8 1 33 0 – Raghav Dhawan 5 2 12 0 – Chopra 2 0 13 0 –

Himachal Pradesh first innings Runs Balls 4s 6s Raghav Dhawan c Ojha b Kartikeya 37 129 3 – P Chopra (C) c Ojha b Kartikeya 34 58 6 – A Bains (WK) lbw b Kartikeya 12 41 2 – N Gangta c Ojha b Sen 1 4 – – A Kalsi lbw b Sen 0 1 – – Rishi Dhawan c Yadav b Datey 5 23 1 – Amit Kumar c Aavesh Khan b Kartikeya 10 29 2 – M Dagar b Kartikeya 20 37 2 1 P Jaswal b Kartikeya 0 3 – – Gurvinder Singh b Yadav 0 8 – – AN Guleria not out 0 0 – – Extras 8 (4 b, 4 lb) Total 127 all out (55.3 overs) Fall of wickets: 1-61 (Chopra, 18.5 ov), 2-79 (Bains, 28.5 ov), 3-82 (Gangta, 29.5 ov), 4-82 (Kalsi, 29.6 ov), 5-90 (Rishi Dhawan, 37.1 ov), 6-103 (Amit Kumar, 46.1 ov), 7-120 (Raghav Dhawan, 50.2 ov), 8-120 (Jaswal, 50.5 ov), 9-127 (Dagar, 54.6 ov), 10-127 (Gurvinder Singh, 55.3 ov)

Madhya Pradesh bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls Aavesh Khan 9 1 20 0 – – Sen 11 1 34 2 – – Datey 7 5 10 1 – – Yadav 9.3 2 27 1 – – Kartikeya 19 9 28 6 – –

Madhya Pradesh second innings Runs Balls 4s 6s AV Birla st Bains b Gurvinder Singh 12 43 1 – AP Bais st Bains b Dagar 2 14 – – RM Patidar c Guleria b Gurvinder Singh 54 101 8 – NV Ojha (C&WK) c Gangta b Dagar 20 43 2 1 Y Dubey lbw b Rishi Dhawan 31 61 5 – SS Sharma lbw b Rishi Dhawan 9 23 – – PM Datey st Bains b Gurvinder Singh 10 26 – – K Kartikeya b Gurvinder Singh 1 6 – – Aavesh Khan c Dagar b Gurvinder Singh 22 26 2 1 KR Sen st Bains b Gurvinder Singh 19 8 1 2 GN Yadav not out 4 3 1 – Extras 9 (3 b, 5 lb, 1 nb) Total 193 all out (58.5 overs) Fall of wickets: 1-15 (Bais, 4.2 ov), 2-30 (Birla, 12.5 ov), 3-60 (Ojha, 26.2 ov), 4-119 (Patidar, 40.6 ov), 5-130 (Dubey, 45.1 ov), 6-139 (Sharma, 49.1 ov), 7-140 (Kartikeya, 50.1 ov), 8-170 (Aavesh Khan, 56.4 ov), 9-170 (Datey, 56.6 ov), 10-193 (Sen, 58.5 ov)

Himachal Pradesh bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls Dagar 14 0 40 2 – Guleria 10 4 16 0 – Rishi Dhawan 17 0 54 2 – Gurvinder Singh 13.5 0 63 6 – Jaswal 4 1 12 0 –

Himachal Pradesh second innings Runs Balls 4s 6s A Bains (WK) c Dubey b Datey 26 23 4 – P Chopra (C) b Kartikeya 22 26 3 – Raghav Dhawan b Kartikeya 4 4 1 – N Gangta c Sharma b Sen 14 42 1 – A Kalsi c Patidar b Aavesh Khan 0 4 – – Rishi Dhawan c Ojha b Sen 8 17 1 – Amit Kumar c Ojha b Yadav 11 43 – – M Dagar run out (Bais) 17 27 2 1 P Jaswal c Sen b Kartikeya 44 41 3 5 Gurvinder Singh run out (Dubey) 26 39 4 – AN Guleria not out 0 2 – – Extras 19 (8 b, 11 lb) Total 191 all out (44.4 overs) Fall of wickets: 1-39 (Bains, 5.6 ov), 2-44 (Raghav Dhawan, 6.6 ov), 3-65 (Chopra, 10.4 ov), 4-66 (Kalsi, 11.4 ov), 5-78 (Rishi Dhawan, 17.6 ov), 6-79 (Gangta, 19.3 ov), 7-106 (Dagar, 30.1 ov), 8-111 (Amit Kumar, 31.3 ov), 9-185 (Gurvinder Singh, 43.4 ov), 10-191 (Jaswal, 44.4 ov)

Madhya Pradesh bowling Overs Mdns Runs Wkts Wides No-Balls Aavesh Khan 8 0 45 1 – – Sen 9 2 30 2 – – Datey 5 0 20 1 – – Kartikeya 16.4 3 58 3 – – Yadav 6 1 19 1 – –

Madhya Pradesh vs Himachal Pradesh Ranji Trophy 2018 Squads | Ranji Trophy 2018 Teams

Madhya Pradesh Ranji Trophy Squad 2018

Aryaman Birla, Anand Bais, Rajat Patidar, Naman Ojha (Captain & Wicket Keeper), Shubham Sharma, Yash Dubey, Venkatesh Iyer, Kumar Kartikeya, Mihir Hirwani, Avesh Khan, Kuldeep Sen, Ankit Sharma, Ankit Dane, Gaurav Yadav, Saransh Jain, Mohnish Mishra, Ishwar Pandey, Anshul Tripathi, Ajay Rohera

Himachal Pradesh Ranji Trophy Squad 2018

Raghav Dhawan, Prashant Chopra (Captain), Praveen Thakur (Wicket Keeper), Nikhil Gangta, Ankit Kalsi, Rishi Dhawan, Amit Kumar, Mayank Dagar, Pankaj Jaiswal, Gurvinder Singh, Arpit Guleria, Sumeet Verma, Ankush Bains, Priyanshu Khanduri, Shresth Nirmohi, Ekant Sen, Akash Vasisht, RI Thakur

